Пушков: Франция при Макроне рискует стать страной-банкротом
Сенатор Алексей Пушков, комментируя критику президента Франции Эммануэля Макрона в адрес лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен за ее позицию против поддержки Украины, заявил, что отказ от финансирования Киева полностью отвечает интересам Франции.
По его словам, Макрон больше думает о своих личных интересах, чем об интересах Франции. «Париж уже потратил на Украину с 2022 г. 27 млрд евро. При этом Франция при Макроне рискует стать страной-банкротом: ее госдолг непрерывно растет. Он уже составляет 120% ВВП и является третьим в Европе», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков привел слова бывшего министра Филиппа Вилье, который говорил, что Макрон «не ощущает Францию». По мнению сенатора, французский президент приравнивает интересы страны к интересам ЕС и антироссийских кругов Запада и именно в этом они с Ле Пен фундаментально расходятся.
Довод Макрона о том, что Франция «окажется в изоляции» в Европе, если перестанет финансировать Украину, Пушков назвал несостоятельным, указав на растущую усталость от поддержки Киева: конфликт между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Словакии Робертом Фицо, заявление премьера Болгарии Румена Радева о неспособности далее финансировать Украину и выход Польши из натовской программы PURL, в рамках которой страны ЕС закупают американское оружие для ВСУ.
«Так что Франция не будет одинока», – заключил он. По мнению Пушкова, если бы Макрон любил Францию, он давно избавил бы ее от этого бремени, но он «любит себя в Елисейском дворце» и после ухода с поста мечтает занять видный пост в ЕС, например, заменить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Ранее Макрон осудил планы Ле Пен прекратить всю помощь Украине в случае победы на президентских выборах 2027 г. «Если Марин Ле Пен решит полностью прекратить помощь Украине, она изолирует нас в Европе. Она действует против Франции», – заявил французский президент. По его словам, Ле Пен «была бы удивлена, увидев, что основная часть финансирования Украины поступает из Европы». Ле Пен, в свою очередь, заявляла, что в случае избрания прекратит финансовую помощь Киеву в течение шести месяцев, поскольку Франция больше не может себе этого позволить. Она также выступала категорически против членства Украины в ЕС, называя это «харакири» для Евросоюза.