Пушков: Франция при Макроне рискует стать страной-банкротом

Ранее Макрон осудил планы Ле Пен прекратить всю помощь Украине в случае победы на президентских выборах 2027 г. «Если Марин Ле Пен решит полностью прекратить помощь Украине, она изолирует нас в Европе. Она действует против Франции», – заявил французский президент. По его словам, Ле Пен «была бы удивлена, увидев, что основная часть финансирования Украины поступает из Европы». Ле Пен, в свою очередь, заявляла, что в случае избрания прекратит финансовую помощь Киеву в течение шести месяцев, поскольку Франция больше не может себе этого позволить. Она также выступала категорически против членства Украины в ЕС, называя это «харакири» для Евросоюза.