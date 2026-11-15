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Иран атаковал авиабазу в Бахрейне

Ася Султанова

Иран выпустил шесть беспилотников по вертолетной базе Риффа в Бахрейне, сообщает Fars. Корпус стражей исламской революции заявил, что это было сделано в ответ на «агрессию американских военных». Как пишет Bloomberg, военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских атак и уничтожили снаряды, тогда как КСИР отчитался об «успешном поражении». Это первый удар по Бахрейну с начала сентября, когда иранские беспилотники также атаковали американскую базу в ОАЭ, передает Reuters.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что путь к завершению конфликта с США остается открытым,если США примут «логичные условия» Ирана. Он подчеркнул, что Иран не останется в состоянии «ни войны, ни мира», и предупредил: если американцы совершат очередную ошибку, географию поля боя определят возможности и воля вооруженных сил Ирана.

Напряженность сохраняется вокруг судоходства в Ормузском проливе: иранские государственные СМИ почти ежедневно сообщают о подрыве судов на морских минах в закрытых каналах. Вечером 14 ноября два нефтяных танкера подорвались на минах на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе. Утром 14 ноября танкер, перевозивший сжиженный газ, загорелся и остановился после подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива. 

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