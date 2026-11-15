Иран атаковал авиабазу в Бахрейне

Иран выпустил шесть беспилотников по вертолетной базе Риффа в Бахрейне, сообщает Fars. Корпус стражей исламской революции заявил, что это было сделано в ответ на «агрессию американских военных». Как пишет Bloomberg, военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских атак и уничтожили снаряды, тогда как КСИР отчитался об «успешном поражении». Это первый удар по Бахрейну с начала сентября, когда иранские беспилотники также атаковали американскую базу в ОАЭ, передает Reuters.