Певца Буйнова включили в антироссийскую базу украинской разведки

Певца внесли в базу за поддержку артистом спецоперации. На сайте ГУР Минобороны Украины в карточке Буйнова также указано, что в 2022 г. он выступал на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. В феврале 2023 г. опубликовал на Youtube-канале видеоклип на песню «Тост», где использованы документальные кадры боевых действий с участием российских военнослужащих. Публично заявлял о намерении лично участвовать в спецоперации. В сентябре 2024 г. принял участие в мероприятии на территории пункта сбора для тех, кто заключил контракт с Минобороны.