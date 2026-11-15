Певца Буйнова включили в антироссийскую базу украинской разведки
Народного артиста России Александра Буйнова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Это следует из данных ресурса.
Певца внесли в базу за поддержку артистом спецоперации. На сайте ГУР Минобороны Украины в карточке Буйнова также указано, что в 2022 г. он выступал на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. В феврале 2023 г. опубликовал на Youtube-канале видеоклип на песню «Тост», где использованы документальные кадры боевых действий с участием российских военнослужащих. Публично заявлял о намерении лично участвовать в спецоперации. В сентябре 2024 г. принял участие в мероприятии на территории пункта сбора для тех, кто заключил контракт с Минобороны.
В антироссийскую базу портала украинского ГУР также попали рэперы Macan и Тимати, исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан и Сергей Лазарев, продюсер Игорь Крутой, актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. 9 ноября стало известно о включении в базу Николая Расторгуева.
8 ноября «Ведомости» писали о внесении в базу народного артиста России Олега Газманова и актрисы Натальи Варлей. 5 ноября сообщалось о внесении в базу ГУР актера и кинорежиссера Никиты Джигурды. 3 ноября в перечне оказался певец Shaman (Ярослав Дронов).