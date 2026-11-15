На первом конкурсе «Евровидение – Азия» победили Филиппины

Sobra-Sobra сочетает поп и рэп, в аранжировке используются традиционные филиппинские инструменты кубинг и кулинтанг, песня исполняется на тагальском и английском языках. После победы Кармель заявила, что ее песня посвящена женской силе и является «данью уважения всем филиппинским женщинам». Кармель начала карьеру в телевизионных музыкальных конкурсах, она стала вторым призером филиппинской версии шоу «Голос. Дети» и победительницей конкурса Tawag ng Tanghalan.