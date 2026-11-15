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На первом конкурсе «Евровидение – Азия» победили Филиппины

Дарья Снегова

19-летняя филиппинская певица Кармель (Carmelle Collado) стала победительницей первого конкурса песни «Евровидение – Азия» (Eurovision Song Contest Asia), финал которого прошел 14 ноября в Бангкоке. Она выступила с песней Sobra-Sobra и набрала 211 баллов, опередив представителей Таиланда и Вьетнама, пишет The Guardian.

Кармель получила 93 балла от национальных жюри и 118 баллов от зрительского голосования, заняв первое место в обеих категориях. Второе место досталось тайскому дуэту Mang x Daou с песней Aroma (170 баллов), третье – вьетнамской певице Tóc Tiên с композицией Em Tiên (164 балла). В конкурсе участвовали представители 11 стран, финал прошел на площадке One Bangkok Forum.

Sobra-Sobra сочетает поп и рэп, в аранжировке используются традиционные филиппинские инструменты кубинг и кулинтанг, песня исполняется на тагальском и английском языках. После победы Кармель заявила, что ее песня посвящена женской силе и является «данью уважения всем филиппинским женщинам». Кармель начала карьеру в телевизионных музыкальных конкурсах, она стала вторым призером филиппинской версии шоу «Голос. Дети» и победительницей конкурса Tawag ng Tanghalan.

Победительница не получает денежного приза, но ей вручили трофей и право выступить на конкурсе «Евровидение» 2027 г. в болгарском Бургасе. Организаторы заявили, что право принимать следующие конкурсы не будет автоматически переходить к победителю, поскольку у небольших стран может не хватить инфраструктуры.

В мае победителем 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария: певица Дара с композицией Bangaranga набрала 516 баллов. Именно она вручила трофей победительнице азиатского конкурса. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения – крупнейший бойкот за 70-летнюю историю конкурса. Финал «Евровидения-2026» прошел 16 мая в Вене на стадионе «Винер Штадтхалле»; всего в финале выступили 25 стран.

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