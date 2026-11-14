В китайском Шэньчжэне сообщили о завершении подготовки к саммиту АТЭС
Как заявил заместитель руководителя подготовительной рабочей группы провинции Гуандун и мэр Шэньчжэня Ли Юнь, все площадки и объекты готовы, а в ходе подготовки особое внимание уделялось экологически чистым технологиям, эффективному использованию ресурсов для модернизации площадок и продвижению экологически чистого транспорта.
По его словам, при подготовке также уделялось внимание развитию культуры: лучшие образцы традиционной китайской культуры и культурного наследия Линнань интегрированы в планировку площадок, культурные представления и кейтеринг. Кроме того, в сферу обслуживания и посещения городов внедряются цифровые технологии, включая искусственный интеллект.
Мэр Шэньчжэня также сообщил, что принимаются гибкие меры для постоянного совершенствования городского управления, усиления гарантий в сфере транспорта, электроснабжения и гостиничного размещения, а также минимизации воздействия на жизнь и работу граждан.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября. В его рамках ожидают трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Главу Белого дома будет сопровождать основатель SpaceX Илон Маск.
11 ноября издание SCMP со ссылкой на источники сообщало, что Москва, Пекин и Вашингтон несколько недель пытались согласовать повестку и протокол переговоров между лидерами стран на полях саммита АТЭС. Отмечалось, что украинский конфликт и денуклеаризация Корейского полуострова практически перестали рассматриваться в качестве возможных тем для обсуждения: акцент сместился на области, по которым возможен консенсус.
10 ноября The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Путина, Си и Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения. Администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо использования заранее подготовленных монологов.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием.