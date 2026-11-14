В китайском Шэньчжэне сообщили о завершении подготовки к саммиту АТЭС

10 ноября The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Путина, Си и Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения. Администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо использования заранее подготовленных монологов.