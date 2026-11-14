Песков: Россия не будет ставить условий по переговорной группе от Европы

Песков: Россия не будет ставить условий по переговорной группе от ЕвропыВ Кремле считают важным понять, насколько позиция ЕС может способствовать миру
Россия не будет ставить условий по составу переговорной группы от Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».
«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», – сказал он.
Песков добавил, что для того чтобы понять, насколько позиция европейских стран может способствовать миру, было бы лучше пообщаться с ними.
13 ноября Песков заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, однако предметного обсуждения таких переговоров пока нет.
В тот же день Politico писало, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по Украине. По данным издания, первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты. Второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас.
12 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов представить Европу на переговорах по Украине. Он добавил, что Европе необходимо понять, чего именно она хочет для себя и Украины, и указал, что «содержание определяет форму».
На следующий день Кая Каллас выразила намерение быть частью делегации Евросоюза (ЕС) на переговорах по Украине. По ее словам, ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности.