Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%BRZL1 190-1,33%KMAZ64,1-0,62%IMOEX2 515,1+0,15%RTSI964,45+0,15%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,4+0,2%
Главная / Политика /

Российские силы ПВО за сутки сбили 231 украинский беспилотник

Анна Суслова

Силы ПВО за сутки сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии. Армия России также поразила цеха, где производят дроны, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.

Удары были выполнены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. Российские военнослужащие ночью также поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. Также был поражен сухогруз при переходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.

14 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Восток» установила контроль над населенным пунктом Терсянка Запорожской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её