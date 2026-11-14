Российские силы ПВО за сутки сбили 231 украинский беспилотник
Силы ПВО за сутки сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии. Армия России также поразила цеха, где производят дроны, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.
Удары были выполнены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. Российские военнослужащие ночью также поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. Также был поражен сухогруз при переходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.
14 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Восток» установила контроль над населенным пунктом Терсянка Запорожской области.