Российские силы ПВО за сутки сбили 231 украинский беспилотник

В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. Российские военнослужащие ночью также поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. Также был поражен сухогруз при переходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.