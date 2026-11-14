В Кремле объяснили, почему Путин помиловал Лерчек

В Кремле объяснили, почему Путин помиловал ЛерчекБлогер записала видеообращение с благодарностью
Президент Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину (Лерчек) исключительно из соображений гуманности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, повлияли ли на решение о помиловании известность блогера и резонанс вокруг дела. Песков отметил, что Путин принял во внимание тяжелую болезнь женщины и то, что она воспитывает несовершеннолетних детей.
При этом Песков подчеркнул, что Лерчек нанесла большой экономический ущерб государству.
Указ о помиловании Лерчек Путин подписал 14 ноября. С соответствующей просьбой она обратилась к главе государства 12 ноября.
После помилования блогер записала видеообращение в Instagram
Защита Лерчек также выразила признательность президенту за быстрое принятие решения. Теперь она намерена выехать в Китай на лечение, сказал ее адвокат Константин Третьяков «РИА Новости».
5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции.
Из-за приговора Лерчек не могла выехать за границу для лечения от рака. 28 октября защита Чекалиной сообщила, что блогер нуждается в лечении за рубежом из-за онкологического заболевания. Адвокаты добивались разрешения на ее выезд в Китай, где Лерчек рассчитывает пройти специализированную терапию.
У Лерчек четверо детей: 10-летние двойняшки (мальчик и девочка), два сына, одному из которых 4 года, а самому младшему ребенку не исполнилось и года.