В Кремле объяснили, почему Путин помиловал Лерчек

После помилования блогер записала видеообращение в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , где поблагодарила президента. «Я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», – сказала Чекалина. Она назвала решение шансом на свое выздоровление от рака.