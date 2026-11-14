С «Восточного» запустили «Союз-2.1б» с частными спутниками

Национальный проект «Космос» предусматривает создание спутниковых группировок совместно с частными компаниями. Общий объем финансирования оценивался от 500 до 750 млрд руб. В ноябре 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что государство впервые поддержит запуск двух частных спутников с «Восточного» и будет расширять эту практику. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, потребность органов власти в данных дистанционного зондирования Земли к 2030 г. может составить до 35 млрд руб.