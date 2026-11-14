С «Восточного» запустили «Союз-2.1б» с частными спутниками
Проведен первый субсидируемый государством запуск спутников частных компаний,сообщили в «Роскосмосе».
С космодрома Восточный в 04:16 мск стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами «Коэн» и «Киноспутник». Носитель произведен Ракетно-космическим центром «Прогресс». Спутник «Коэн» создала компания «МТ-лаб», «Киноспутник» – ГК «Спутникс».
Это первый субсидированный запуск частных спутников по национальному проекту «Космос», отметили в госкорпорации. Аппараты будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Полученные данные планируют использовать для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.
По сообщению группы компаний «Спутникс», принадлежащий ей спутник дистанционного зондирования Земли «Киноспутник-0,8» выведен на орбиту и взят на управление Центром управления полетом в Сколково. Система отделения этого спутника, а также запущенный с Восточного попутный груз из трех контейнеров с микроспутниками были разработаны частной компанией «Аэроспейс кэпитал», о чем она сообщила в своем пресс-релизе.
Национальный проект «Космос» предусматривает создание спутниковых группировок совместно с частными компаниями. Общий объем финансирования оценивался от 500 до 750 млрд руб. В ноябре 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что государство впервые поддержит запуск двух частных спутников с «Восточного» и будет расширять эту практику. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, потребность органов власти в данных дистанционного зондирования Земли к 2030 г. может составить до 35 млрд руб.