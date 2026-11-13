В России зафиксировано 87 нападений бурых медведей с начала года

В связи с этим Минприроды приняло решение установить максимальный норматив изъятия в 30% от численности бурых медведей в регионе. На данный момент правительство также готовит ряд дополнительных мер для помощи российским субъектам. Речь идет о софинансировании затрат регионов на изъятие синантропных медведей, которые вышли к людям и питаются на свалках и около дорог. В Минприроды отметили, что заявки подали уже 13 субъектов РФ, общая сумма софинансирования составит более 80 млн руб.