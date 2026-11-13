В России зафиксировано 87 нападений бурых медведей с начала года
С начала года в России зафиксировано 87 нападений бурых медведей на людей. Об этом сообщили в Минприроды РФ.
«С начала года в России поступило свыше 12 000 обращений людей о выходах бурых медведей к людям. Произошло 87 нападений хищников, 36 человек погибли», – говорится в сообщении.
По данным Минприроды, популяция бурых медведей составляет почти 308 000 особей. Государство позволяет изымать из дикой природы до 30% численности хищника, однако максимальный лимит не установлен ни в одном регионе страны.
В связи с этим Минприроды приняло решение установить максимальный норматив изъятия в 30% от численности бурых медведей в регионе. На данный момент правительство также готовит ряд дополнительных мер для помощи российским субъектам. Речь идет о софинансировании затрат регионов на изъятие синантропных медведей, которые вышли к людям и питаются на свалках и около дорог. В Минприроды отметили, что заявки подали уже 13 субъектов РФ, общая сумма софинансирования составит более 80 млн руб.
3 ноября ТАСС сообщал, что число погибших от нападений медведей в России выросло до 31. Пятеро человек погибли в Томской области. Девять человек погибли в Красноярском крае.
При этом 12 ноября власти Томской и Новосибирской областей сообщили, что из-за теплой погоды в регионах медведи не могут уйти в зимнюю спячку. В Минприроды Новосибирской области отметили, что «дать точный прогноз по времени крайне сложно: животные реагируют на изменения погоды индивидуально, и единого "графика" не существует».