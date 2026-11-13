Дегтярев: страны, не пускающие россиян на турниры, постигнет кара

По словам министра, такие меры могут затронуть Финляндию, Норвегию и Чехию. В частности, Финляндию предлагается лишить права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 г., а также соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Норвегия может потерять ряд лыжных турниров, а Чехия – женский чемпионат мира по хоккею.