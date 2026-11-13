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Дегтярев: страны, не пускающие россиян на турниры, постигнет кара

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страны, препятствующие участию российских спортсменов в международных соревнованиях, должны лишиться права проводить крупные турниры. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передают «Известия».

«Ряд западных стран борются с олимпийскими ценностями, плюют на них публично и юридически уже начали это делать, поэтому мы уверены, что их постигнет кара», – подчеркнул министр.

По словам министра, такие меры могут затронуть Финляндию, Норвегию и Чехию. В частности, Финляндию предлагается лишить права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 г., а также соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Норвегия может потерять ряд лыжных турниров, а Чехия – женский чемпионат мира по хоккею.

Кроме того, Дегтярев призвал рассмотреть возможность переноса или отмены запланированных хоккейных первенств в Канаде.

12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд российских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Новые правила распространяются в том числе на краткосрочную работу по визе.

13 ноября Норвегия объявила о запрете на въезд российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях. Ограничения также затронут сопровождающий персонал.

11 ноября стало известно, что Канада уведомила Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27.

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