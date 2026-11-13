ЦБ снизил курс доллара до 82,15 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 14 и 15 ноября на уровне 82,15 руб., что на 0,83 руб. меньше, чем курс предыдущего дня. Это следует из данных регулятора.
Курс евро составил 91,03 руб., понизившись на 1,3 руб. Курс юаня снизился на 0,09 руб. до 12,31 руб.
12 ноября ЦБ повысил официальный курс доллара на 0,32 руб. до 82,98 руб. Курс евро снизился на 0,36 руб. до 92,33 руб., а юань подорожал на 0,01 руб. до 12,4 руб.
14 октября аналитики, опрошенные российским регулятором, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1%. Относительно рубля прогноз на 2026 г. предполагает, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб.