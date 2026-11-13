РФ и Армения утвердили сотрудничество в сфере культуры на 2027–2029 годы
Министр культуры России Ольга Любимова и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян подписали программу сотрудничества двух стран в культурной сфере на 2027–2029 гг. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
По словам Любимовой, документ предполагает реализацию совместных проектов, включая обменные Дни культуры, театральные гастроли, библиотечные, музейные, образовательные и кинематографические инициативы.
Глава Минкультуры РФ также отметила творческий потенциал армянской молодежи. Сейчас в российских творческих вузах обучаются 28 граждан Армении. Любимова также пригласила молодых исполнителей принять участие в XVIII международном конкурсе имени П. И. Чайковского, который состоится в 2027 г.
В рамках культурного диалога Третьяковская галерея готовит выставку произведений армянского художника Арутюна Галенца. В экспозицию войдут работы из Национальной галереи Армении, Музея современного искусства и частных собраний. Кроме того, галерея планирует организовать первую в XXI в. полномасштабную выставку художника Кузьмы Петрова-Водкина к 150-летию со дня его рождения. В Минкультуры отметили, что армянская сторона выразила готовность поддержать эти проекты.
25 сентября президент России Владимир Путин говорил, что культура способна помочь людям и государствам преодолевать противоречия и сохранять возможности для диалога. По его словам, культура способна «наводить мосты» через любые противоречия.