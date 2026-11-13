РФ и Армения утвердили сотрудничество в сфере культуры на 2027–2029 годы

В рамках культурного диалога Третьяковская галерея готовит выставку произведений армянского художника Арутюна Галенца. В экспозицию войдут работы из Национальной галереи Армении, Музея современного искусства и частных собраний. Кроме того, галерея планирует организовать первую в XXI в. полномасштабную выставку художника Кузьмы Петрова-Водкина к 150-летию со дня его рождения. В Минкультуры отметили, что армянская сторона выразила готовность поддержать эти проекты.