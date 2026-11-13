Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,3-0,94%RGSS0,182-0,44%MGTS1 382-0,58%IMOEX2 515,61+0,29%RTSI964,65+1,31%RGBI111,94+0,02%RGBITR778,84+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

РФ и Армения утвердили сотрудничество в сфере культуры на 2027–2029 годы

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Министр культуры России Ольга Любимова и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян подписали программу сотрудничества двух стран в культурной сфере на 2027–2029 гг. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

По словам Любимовой, документ предполагает реализацию совместных проектов, включая обменные Дни культуры, театральные гастроли, библиотечные, музейные, образовательные и кинематографические инициативы.

Глава Минкультуры РФ также отметила творческий потенциал армянской молодежи. Сейчас в российских творческих вузах обучаются 28 граждан Армении. Любимова также пригласила молодых исполнителей принять участие в XVIII международном конкурсе имени П. И. Чайковского, который состоится в 2027 г.

В рамках культурного диалога Третьяковская галерея готовит выставку произведений армянского художника Арутюна Галенца. В экспозицию войдут работы из Национальной галереи Армении, Музея современного искусства и частных собраний. Кроме того, галерея планирует организовать первую в XXI в. полномасштабную выставку художника Кузьмы Петрова-Водкина к 150-летию со дня его рождения. В Минкультуры отметили, что армянская сторона выразила готовность поддержать эти проекты.

25 сентября президент России Владимир Путин говорил, что культура способна помочь людям и государствам преодолевать противоречия и сохранять возможности для диалога. По его словам, культура способна «наводить мосты» через любые противоречия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь