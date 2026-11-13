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«Ситилинк» подал второй иск к Wildberries на 108 млн рублей

Он может быть связан с убытками от утраты товаров
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» подала иск к объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») на 108,1 млн руб. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Московской области 14 октября 2026 г., следует из картотеки арбитражных дел. Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом дела, иск связан с убытками от утраты товаров.

В опубликованном определении подробности претензий «Ситилинка» не раскрываются. Представители обеих сторон отказались от комментариев. Судебное заседание назначено на 16 ноября.

Это уже второй крупный иск ритейлера к маркетплейсу за последние полтора месяца. «Ситилинк» обратился в тот же суд с иском к ООО «РВБ» на 263,3 млн руб. в начале сентября. Новый иск «по сути» связан с предыдущим судебным разбирательством, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом дела.

Согласно материалам сентябрьского дела, ритейлер потребовал взыскать с маркетплейса убытки и проценты. Суд предложил «Ситилинку» представить документы, подтверждающие передачу товаров маркетплейсу, в том числе накладные и данные складского учета. Кроме того, ритейлеру необходимо подробно обосновать размер заявленных убытков, указав количество и ассортимент товаров, их стоимость и расходы на доставку, упаковку и хранение.

«Ситилинк» начал сотрудничать с Wildberries в 2025 г. Первоначально ритейлер подключился к сервису Click&Collect, который позволял покупателям оформлять заказы на маркетплейсе и самостоятельно забирать товары в магазинах сети. Впоследствии компания расширила сотрудничество с площадкой, сделав доступной доставку товаров в пункты выдачи заказов Wildberries. По данным СПАРК, выручка ООО «Ситилинк» по итогам 2025 г. составила 114,5 млрд руб., чистая прибыль – 741,7 млн руб.

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