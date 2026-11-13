«Ситилинк» подал второй иск к Wildberries на 108 млн рублей

Это уже второй крупный иск ритейлера к маркетплейсу за последние полтора месяца. «Ситилинк» обратился в тот же суд с иском к ООО «РВБ» на 263,3 млн руб. в начале сентября. Новый иск «по сути» связан с предыдущим судебным разбирательством, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом дела.