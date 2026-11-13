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Мартин: ЕС в ближайшее время определит представителя на переговорах по Украине

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Евросоюз в ближайшее время определит, кто будет представлять европейские страны на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, передает агентство EFE.

По его словам, вопрос о выборе представителя Европы будет обсуждаться 13 ноября в ходе неформального саммита ЕС, который проходит в Дублине.

12 ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ведущими переговорщиками от Евросоюза должны стать она и председатель Европейского совета Антониу Кошта. «Когда речь идет о безопасности союза, выбор довольно конкретен: это председатель Совета ЕС Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности», – сказала Каллас (цитата по «Интерфаксу»).

13 ноября Politico писало, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий – самый малочисленный – лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас. При этом ее кандидатура вызывает серьезные разногласия из-за жесткой позиции в отношении России. Некоторые дипломаты считают, что Каллас может оказаться неприемлемым собеседником для Кремля.

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