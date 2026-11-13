«Яндекс» разместил 11 млн акций для долгосрочной программы мотивации
«Яндекс» разместил 11 млн обыкновенных акций, что составляет около 2,8% уставного капитала компании. Бумаги предназначены для программы мотивации на следующий год. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Новый подход позволит заранее сформировать необходимый запас акций и снизить зависимость от сроков отдельных размещений.
В «Яндексе» уточнили, что сотрудники будут получать бумаги не сразу после выпуска, а по мере исполнения опционов. До передачи работникам акции не дают права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.
29 сентября компания анонсировала проведение крупного дополнительного выпуска, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 г. Тогда в «Яндексе» напомнили, что компания в рамках программы мотивации может как размещать дополнительные акции, так и проводить их обратный выкуп. Это позволяет гибко обеспечивать программу необходимым количеством акций и одновременно частично компенсировать влияние допвыпусков на количество голосующих ценных бумаг. С учетом обратного выкупа количество голосующих акций по итогам II квартала вернулось примерно к уровню на момент запуска программы мотивации два года назад – 379 млн штук.
Выручка МКПАО «Яндекс» в III квартале выросла на 12% до 411 млрд руб., за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA за квартал также выросла на 12% до 88 млрд руб., рентабельность по показателю составила 21,4% (+0,1 п. п. год к году). EBITDA за девять месяцев увеличилась на 30% до 250 млрд руб.