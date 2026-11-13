Сбербанк снизил планку рентабельности в новой стратегии

В новой стратегии на 2027–2029 гг. Сбербанк понизил целевой уровень рентабельности капитала (ROE) до «не менее 21%» ежегодно. В действующей стратегии на 2024–2026 гг. ориентир был выше 22%. Новые параметры предправления банка Герман Греф представил 12 ноября на Дне инвестора. Остальные метрики не изменились: достаточность капитала по нормативу Н20.0 банк планирует держать не ниже 13,3%, а на дивиденды направлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО.