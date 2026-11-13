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Главная / Инвестиции /

Сбербанк снизил планку рентабельности в новой стратегии

Банк готовится к тяжелому 2027 году, но намерен сохранить дивиденды на уровне 50% прибыли
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В новой стратегии на 2027–2029 гг. Сбербанк понизил целевой уровень рентабельности капитала (ROE) до «не менее 21%» ежегодно. В действующей стратегии на 2024–2026 гг. ориентир был выше 22%. Новые параметры предправления банка Герман Греф представил 12 ноября на Дне инвестора. Остальные метрики не изменились: достаточность капитала по нормативу Н20.0 банк планирует держать не ниже 13,3%, а на дивиденды направлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк намерен сочетать высокую рентабельность с «агрессивными инвестициями в будущее», сохраняя лидерство на текущих рынках, заявил Греф. В нынешних условиях и цель в 21% выглядит амбициозной, признал он, но банк сделает все, чтобы ее достичь.

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