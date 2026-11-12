Итоги торгов на Мосбирже 12 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 12 ноябряИндекс разнонаправленно двигался на подступах к 2500 пунктам
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 12 ноября, увеличился на 0,36% до 2503,87 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,02% и составил 950,55 пункта. Лидерами роста стали бумаги ВТБ (+5,6%), VK (+4,67%), «Интер РАО» (+2,34%), МТС (+2,1%) и «Т-технологий» (+1,91%).
В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-2,05%), «Норникеля» (-1,62%), HeadHunter (-1,37%), «Совкомфлота» (-1,32%) и Ozon (-0,51%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,3% (+4 коп.) до 12,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,98 руб. (+32 коп.). Официальный курс евро составил 92,3 руб. (-36 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,6% до $94,2/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,2% до $86,7/барр.
В четверг индекс Мосбиржи двигался разнонаправленно на подступах к 2500 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы отыгрывали продвижение в переговорном процессе по Украине – президент России Владимир Путин встретился с американскими переговорщиками, указывает он.
Также помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о проработке встреч с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС, добавил эксперт. Рыночная конъюнктура в то же время сложилась противоречивая: рубль слабел, нефть продолжила восстановление, а металлы сильно просели на фоне укрепления доллара на мировом рынке, перечисляет Смирнов. В конце недели индекс Мосбиржи может консолидироваться под 2500 пунктами, допустил он.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Валюты снова пошли в рост: повышенные покупки Минфина по бюджетному правилу, стабилизация геополитических ожиданий, сезонное повышение спроса на импорт оказали давление на рубль, рассуждает Смирнов. Сказалось и усиление доллара: индекс американской валюты DXY превысил 103 пункта – максимум с весны 2025 г., отметил он.
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 27 000 пунктов, а вот данные по продажам на вторичном рынке жилья США за октябрь оказались ощутимо слабее ожиданий, продолжает Смирнов. В пятницу выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал. В Соединенных Штатах инфляционную картину дополнит индекс цен производителей PPI за октябрь.
На российском рынке Совкомбанк представит финансовые результаты по международным стандартам за III квартал, HeadHunter проведет день инвестора, а Росстат опубликует октябрьский индекс потребительских цен и справку о предварительной оценке динамики ВВП в III квартале.