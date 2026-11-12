Итоги торгов на Мосбирже 12 ноября

Также помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о проработке встреч с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС, добавил эксперт. Рыночная конъюнктура в то же время сложилась противоречивая: рубль слабел, нефть продолжила восстановление, а металлы сильно просели на фоне укрепления доллара на мировом рынке, перечисляет Смирнов. В конце недели индекс Мосбиржи может консолидироваться под 2500 пунктами, допустил он.