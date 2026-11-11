«Т-технологии» улучшили прогнозы на фоне рекордной прибыли без учета «Яндекса»

Головная структура Т-банка «Т-технологии» повысила прогноз на 2026 г. Группа рассчитывает нарастить операционную чистую прибыль и дивиденды на акцию более чем на 25% при рентабельности капитала около 30%. Прежний ориентир – рост не менее чем на 20%. Поводом стал сильный III квартал: операционная прибыль, очищенная от эффектов инвестиции в «Яндекс», выросла на 41% год к году (г/г) до рекордных 63,6 млрд руб.