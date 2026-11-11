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Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» улучшили прогнозы на фоне рекордной прибыли без учета «Яндекса»

В свою очередь, переоценка пакета принесла убыток в 40,2 млрд рублей
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Головная структура Т-банка «Т-технологии» повысила прогноз на 2026 г. Группа рассчитывает нарастить операционную чистую прибыль и дивиденды на акцию более чем на 25% при рентабельности капитала около 30%. Прежний ориентир – рост не менее чем на 20%. Поводом стал сильный III квартал: операционная прибыль, очищенная от эффектов инвестиции в «Яндекс», выросла на 41% год к году (г/г) до рекордных 63,6 млрд руб.

Чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за девять месяцев 2026 г. выросла на 14,5% г/г до 137,9 млрд руб. На акционеров пришлось 145,2 млрд руб. (+25,3% г/г). В III квартале чистая прибыль увеличилась на 58% до 63,4 млрд руб., а по сравнению со II кварталом – на 61%. Результат по МСФО тянет вниз пакет «Яндекса» (9,9%): его переоценка за девять месяцев дала убыток в 40,2 млрд руб.

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