Итоги торгов на Мосбирже 9 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 9 ноябряИнвесторы рассчитывают на переговоры по Украине и отыгрывают данные по инфляции
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 9 ноября, уменьшился на 0,49% до 2474,92 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,23% и составил 942,14 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции «Ростелекома» (+6,49%), бумаги «Полюса» (+5,5%), «Северстали» (+2,86%), НЛМК (+2,78%) и ММК (+2,36%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-3,56%), «Алросы» (-2,65%), АФК «Система» (-2,19%), «Новатэка» (-2,06%) и Positive Technologies (-1,85%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,7% (+9 коп.) до 12,369 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,75 руб. (+62 коп.). Официальный курс евро составил 92,39 руб. (+20 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3% до $94,7/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,6% до $88,1/барр.
Индекс Мосбиржи в начале недели в основном двигался вверх, приближаясь к сопротивлению у 2500 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы, вероятно, рассчитывали на результативность стартующих во вторник в Абу-Даби мирных переговоров в формате Россия – США – Украина, а также отыгрывали данные Росстата по инфляции: недельный показатель впервые с середины августа символически сократился, а годовой опустился ниже 7%, рассуждает он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 10 ноября – 2420–2520 пунктов.
Цены на нефть продолжили снижение на фоне смягчения тона комментариев руководства США и Ирана относительно конфликта, но эффект от спада отчасти компенсировался для акций экспортеров ослаблением рубля, продолжает Смирнов. Давление на курс оказывает рост ежедневных покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, также может сезонно нарастать спрос импортеров, перечисляет он. При этом сейчас приток экспортной выручки опирается на трехзначные котировки нефти начала осени, к тому же пауза в снижении ключевой ставки Банком России поддерживает привлекательность рублевых сбережений, указал эксперт. По его мнению, скоро курс найдет новый уровень временного равновесия: юань может приблизиться к 12,5 руб., доллар – дотянуться до 83 руб.
Снижение риска эскалации на Ближнем Востоке и коррекция в нефти ободрили инвесторов в Китае и США, говорит Смирнов. При этом в КНР данные по потребительской инфляции отразили сохраняющиеся проблемы с внутренним спросом; зато в Штатах рынок пошел в отскок после распродажи в технологическом секторе на опасениях ужесточения регулирования в сегменте ИИ, указывает он.
Во вторник выйдет статистика по торговому балансу Китая за октябрь, в США – индекс потребительских цен за прошлый месяц. EIA выпустит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков». «Т-технологии», Positive Technologies, ТГК-1 и «Базис» раскроют финансовые результаты.