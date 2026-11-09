Итоги торгов на Мосбирже 9 ноября

Цены на нефть продолжили снижение на фоне смягчения тона комментариев руководства США и Ирана относительно конфликта, но эффект от спада отчасти компенсировался для акций экспортеров ослаблением рубля, продолжает Смирнов. Давление на курс оказывает рост ежедневных покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, также может сезонно нарастать спрос импортеров, перечисляет он. При этом сейчас приток экспортной выручки опирается на трехзначные котировки нефти начала осени, к тому же пауза в снижении ключевой ставки Банком России поддерживает привлекательность рублевых сбережений, указал эксперт. По его мнению, скоро курс найдет новый уровень временного равновесия: юань может приблизиться к 12,5 руб., доллар – дотянуться до 83 руб.