«СПБ биржа» установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами

Биржевая комиссия за сделки с неоактивами – 0 руб., плата взимается только при переносе открытой позиции на следующий день. Торги проводятся ежедневно: с 7:00 до 00:00 мск по будням и с 10:00 до 00:00 мск по выходным и праздникам.