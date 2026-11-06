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«СПБ биржа» установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«СПБ биржа» 5 ноября установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами. Сумма достигла 78,4 млрд руб., что на 31,3% выше предыдущего максимума, зафиксированного 23 октября, сообщается на сайте площадки.

В топ-15 неоактивов по объему торгов вошли инструменты на биткойн, эфириум, AMD, Circle, Coherent, Moderna, Nebius, солану, Bloom Energy, Lumentum, Tesla, Sandisk, Dell, Coinbase и NVIDIA. Всего инвесторам доступны 75 неоактивов на акции глобальных компаний и индексы криптовалют.

Биржевая комиссия за сделки с неоактивами – 0 руб., плата взимается только при переносе открытой позиции на следующий день. Торги проводятся ежедневно: с 7:00 до 00:00 мск по будням и с 10:00 до 00:00 мск по выходным и праздникам.

Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами на «СПБ бирже» в октябре составил 970,39 млрд руб., что на 3,7% больше сентябрьских показателей. Стоимостной объем сделок с неоактивами в октябре достиг 800,72 млрд руб. (+6,1% относительно сентября). Среднедневной объем торгов составил 25,83 млрд руб. Совершено 5,18 млн сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.

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