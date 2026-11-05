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Главная / Инвестиции /

Убытки без виновных

Кто ответит за ущерб от ИИ на финансовом рынке
Екатерина Голуб , исполнительный директор аналитического центра «Форум»

Недавно в одной из телепрограмм российские литераторы обсуждали, чем им полезен или вреден в работе искусственный интеллект (ИИ). Кому-то нужно придумать варианты развития сюжета, кому-то – составить десятки кулинарных рецептов для своей героини, кому-то – поиграть с формой повествования. Примечателен один из прозвучавших выводов: писатель вполне может использовать ИИ для различных задач, но вот полагаться на него ни в коем случае нельзя – «у него нет никакой ответственности».

На финансовом рынке вопрос ответственности ИИ за возможный вред, причиненный в результате его использования, приобретает огромный масштаб, поскольку эта технология проникает во все звенья финансовой системы. На текущем этапе все увлечены новыми возможностями, которые предоставляет ИИ. Но одновременно он усиливает существующие и потенциальные уязвимости финансовой системы, такие как высокий уровень долговой нагрузки, дефицит ликвидности. Риски финансовых кризисов, обусловленных использованием ИИ, наряду с его внедрением в продукты и услуги, предлагаемые потребителям, делают вопрос о том, кто несет ответственность за вред, причиненный с использованием ИИ, общественно значимым.

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