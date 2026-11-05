Убытки без виновных

Недавно в одной из телепрограмм российские литераторы обсуждали, чем им полезен или вреден в работе искусственный интеллект (ИИ). Кому-то нужно придумать варианты развития сюжета, кому-то – составить десятки кулинарных рецептов для своей героини, кому-то – поиграть с формой повествования. Примечателен один из прозвучавших выводов: писатель вполне может использовать ИИ для различных задач, но вот полагаться на него ни в коем случае нельзя – «у него нет никакой ответственности».