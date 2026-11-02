НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ

28 октября МГКЛ сообщила, что совокупная налоговая задолженность дочерних компаний группы снизилась на 30%. За 10 месяцев было уплачено налогов на 567,5 млн руб. За весь 2025 г. МГКЛ заплатила 614,5 млн руб. Погашение оставшейся задолженности в сумме около 800 млн руб. продолжается при взаимодействии с ФНС.