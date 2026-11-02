НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ
Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «МГКЛ» до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе НРА.
Понижение рейтинга обусловлено техническим дефолтом компании. Речь идет о выплате купонного дохода по выпуску облигаций МГКЛ-001Р-07. Сохранение статуса «под наблюдением» НРА объяснило «неопределенностью планов компании по урегулированию ситуации с выплатой купона». Рейтинг группы может быть пересмотрен в течение трех месяцев.
В свою очередь ПАО «МГКЛ» заявило, что разрабатывает меры для разрешения сложившейся ситуации и продолжает работу с ФНС по вопросу погашения задолженностей «дочек» компании и выплаты купона.
28 октября МГКЛ сообщила, что совокупная налоговая задолженность дочерних компаний группы снизилась на 30%. За 10 месяцев было уплачено налогов на 567,5 млн руб. За весь 2025 г. МГКЛ заплатила 614,5 млн руб. Погашение оставшейся задолженности в сумме около 800 млн руб. продолжается при взаимодействии с ФНС.
29 октября НРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу МГКЛ на фоне сообщений о блокировке счетов у нескольких дочерних компаний компании из-за налоговой задолженности.
30 октября группа допустила технический дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-07: 29 октября эмитент не выплатил купонный доход за 21-й купонный период в размере 24,66 млн руб. или 24,66 руб. на одну облигацию. Причиной неисполнения указано то, что компания не перечислила средства на счет в центральном депозитарии АО «НРД».