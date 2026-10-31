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В Binance заявили о возмещении 90% убытков пользователям после хакерской атаки

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Криптовалютная биржа Binance покрыла 90% убытков, нанесенных в результате хакерской атаки. Об этом платформа сообщила в соцсети Х.

«Активы BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены на 100%. Мы продолжим закупать оставшиеся соответствующие токены через рыночные и внебиржевые (OTC) каналы, пока покрытие не достигнет 100% по всем токенам», – говорится в сообщении.

Binance добавила, что оставшиеся 10% – это токены, которые менее ликвидны, поэтому их закупка может занять больше времени. Компания еще раз подчеркнула, что покрытие всех убытков возьмет на себя.

29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.

30 октября генеральный директор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Он отметил, что при взломе хакеры также использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения».

В тот же день Binance сообщила, что зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для компенсации потерь пользователей. Из зарезервированной суммы $5 млрд уже размещены в тех же криптовалютах, которые были затронуты взломом.

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