В ВТБ назвали причину отсрочки сделки с «WB банком»

Пьянов рассказал, что, перед тем как подписывать договор, нужно объявить допэмиссию, а этот процесс начинается с объявления преимущественного права. Он также отметил, что у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. Обычно этот процесс занимает продолжительное время, подчеркнул зампред ВТБ.