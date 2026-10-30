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Главная / Финансы /

В ВТБ назвали причину отсрочки сделки с «WB банком»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Основной причиной отсрочки сделки ВТБ и «WB банка» стала продолжительная работа над договором, сказал журналистам на звонке первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Пьянов рассказал, что, перед тем как подписывать договор, нужно объявить допэмиссию, а этот процесс начинается с объявления преимущественного права. Он также отметил, что у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. Обычно этот процесс занимает продолжительное время, подчеркнул зампред ВТБ.

«Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество. <...> Мы исходим из того, что сделка будет закрыта, допэмиссия объявлена и проведена, финтех-активы WB будут приобретены ВТБ», – заявил Пьянов.

ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».

В конце августа Пьянов объявил, что сделка переносится на сентябрь. Он объяснял, что стороны не форсируют ее заключение, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы RWB были направлены на борьбу с последствиями атак беспилотников на логистические центры.

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