В ВТБ назвали причину отсрочки сделки с «WB банком»
Основной причиной отсрочки сделки ВТБ и «WB банка» стала продолжительная работа над договором, сказал журналистам на звонке первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Пьянов рассказал, что, перед тем как подписывать договор, нужно объявить допэмиссию, а этот процесс начинается с объявления преимущественного права. Он также отметил, что у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. Обычно этот процесс занимает продолжительное время, подчеркнул зампред ВТБ.
«Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество. <...> Мы исходим из того, что сделка будет закрыта, допэмиссия объявлена и проведена, финтех-активы WB будут приобретены ВТБ», – заявил Пьянов.
ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».
В конце августа Пьянов объявил, что сделка переносится на сентябрь. Он объяснял, что стороны не форсируют ее заключение, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы RWB были направлены на борьбу с последствиями атак беспилотников на логистические центры.