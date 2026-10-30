Как прошли три дня ограничений мобильного интернета

Как прошли три дня ограничений мобильного интернетаАбоненты и бизнес адаптируются к отключениям
В Москве 27–29 октября ограничивали работу мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца в Москве на время проведения саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита «Россия – Африка». Минцифры объясняло это обеспечением безопасности участников международных мероприятий.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что пользователи и бизнес уже приспосабливаются к ограничениям, хотя доступность даже разрешенных сервисов не всегда гарантирована.
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