Reuters: Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить риторику о России

29 октября министр обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что страна намерена построить около 150 оборонительных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийской оборонительной линии. По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках.