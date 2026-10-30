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Главная / Политика /

Reuters: Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить риторику о России

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Американские чиновники призвали Литву, Латвию и Эстонию сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, рекомендации передали на двусторонних встречах с представителями стран Балтии. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам.

Одним из представителей США, передававших эти рекомендации, был глава политического подразделения Пентагона Элбридж Колби, пишет издание. В американском военном ведомстве отказались комментировать эту информацию, подчеркнув, что не обсуждают разговоры между союзниками, отметило Reuters.

29 октября министр обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что страна намерена построить около 150 оборонительных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийской оборонительной линии. По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские заявления, звучащие из стран Прибалтики, не соответствуют масштабу государств, из которых они исходят.

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