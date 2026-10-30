ВТБ привлек неназванного партнера в капитал «Росгосстрах жизни»
ВТБ привлек партнера в капитал страховщика «Росгосстрах жизнь». На 30 сентября компания перестала быть дочерней структурой группы и стала совместным предприятием (СП), рассказал на звонке с журналистами первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Партнер попросил не называть его имя и долю в капитале, поэтому ВТБ эту информацию не раскрывает. Цену, по которой партнер вошел в капитал, Пьянов тоже не раскрыл.
Долю ВТБ в СП Пьянов назвать отказался, потому что это «косвенно раскроет долю другого партнера».
Сделка позволила ВТБ переоценить долю в «Росгосстрах жизни» по справедливой стоимости. Ее вклад в чистую прибыль группы составил 24,3 млрд руб., уточнил Пьянов. Всего за III квартал банк заработал по МСФО чуть более 180 млрд руб. чистой прибыли. Из-за сделки строка небанковских и прочих доходов впервые за квартал стала положительной: 14,4 млрд руб. За девять месяцев по ней минус 28,1 млрд руб.
Регуляторные причины, по словам Пьянова, были здесь не главными. Хотя с 1 апреля 2027 г. у банков вырастут регуляторные требования к вложениям в непрофильные активы, включая страховщиков. Основная причина в том, что «Росгосстрах жизнь» группа создала с нуля, а МСФО не позволяют признать рыночную стоимость такого актива без продажи. «Просто так двузначная прибыль не валяется на улице», – сказал Пьянов. Вторая причина – совместное развитие бизнеса. До сделки страховщик продавал только продукты ВТБ, с партнером линейку можно расширить.
В октябре 2018 г. группа «Росгосстрах» купила страховщика жизни у немецкой ERGO Group, а в марте 2019 г. переименовала его в «Росгосстрах жизнь».
Новый партнер не купит «Росгосстрах»: по словам Пьянова, это две разных истории с разной инвестиционной емкостью. Продать «Росгосстрах» ВТБ по-прежнему намерен. Успеет ли он до 1 апреля 2027 г., банк сообщит в следующем году.