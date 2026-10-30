ВТБ привлек неназванного партнера в капитал «Росгосстрах жизни»

Регуляторные причины, по словам Пьянова, были здесь не главными. Хотя с 1 апреля 2027 г. у банков вырастут регуляторные требования к вложениям в непрофильные активы, включая страховщиков. Основная причина в том, что «Росгосстрах жизнь» группа создала с нуля, а МСФО не позволяют признать рыночную стоимость такого актива без продажи. «Просто так двузначная прибыль не валяется на улице», – сказал Пьянов. Вторая причина – совместное развитие бизнеса. До сделки страховщик продавал только продукты ВТБ, с партнером линейку можно расширить.