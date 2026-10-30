Владимир Путин: «Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим»

Президент рассказал, что Стубб и Стёре сразу сказали, что не представляют Евросоюз в разговоре, а звонят «в национальном, что называется, качестве». Беседа состоялась по их инициативе. Путин в курсе, что Стубба и Стёре критиковали за этот разговор. Хотя сам президент считает такую беседу «правильной». «В конце концов в Европе есть те люди, которые не хотят наносить «стратегическое поражение» России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог. И мы поддерживаем любые – всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы – или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Пожалуйста, нам всё равно. Как они захотят», – сказал он.