Владимир Путин: «Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим»Глава государства рассказал о разговоре с президентом Финляндии Стуббом и премьером Норвегии Стёре
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но не хочет ее. Об этом президент 30 октября заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка», отвечая на вопрос о телефонных переговорах с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Кроме того, Путин сказал о рисках того, что ситуация в Балтийском море может оказаться в какой-то момент сопоставима с той, что случилась в Ормузском проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Многие [европейские страны] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне в 2030 г. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Но они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России, вряд ли это будет возможно к 2030 г. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет, пусть никто об этом не забывает», – сказал президент.
Путин подтвердил, что в ходе разговора европейскими собеседниками поднимался вопрос о ситуации на Балтике. По его словам, Стубб сказал, что Финляндия, как и другие европейские страны, стремится к соблюдению и надеется на соблюдение всеми участниками международного общения норм международного морского права. Россия такой подход поддерживает. «Ну, а что же иначе? А иначе будет ситуация похожа на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что, кто-то хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю. Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – подчеркнул Путин.
Президент рассказал, что Стубб и Стёре сразу сказали, что не представляют Евросоюз в разговоре, а звонят «в национальном, что называется, качестве». Беседа состоялась по их инициативе. Путин в курсе, что Стубба и Стёре критиковали за этот разговор. Хотя сам президент считает такую беседу «правильной». «В конце концов в Европе есть те люди, которые не хотят наносить «стратегическое поражение» России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог. И мы поддерживаем любые – всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы – или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Пожалуйста, нам всё равно. Как они захотят», – сказал он.
Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября. В разговоре обсуждался конфликт на Украине, учитывая недавние переговоры Путина с посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Стубб и Стёре также недавно проводили переговоры с Уиткоффом, на этой же встрече был и президент Украины Владимир Зеленский. В разговоре стороны приветствовали договоренности о возобновлении в первой половине ноября трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщал Кремль. Путин в беседе дал оценку ситуации в зоне конфликта на Украине, рассказал о гуманитарной операции в Алешках, а также обратил внимание на конфронтационную политику стран Евросоюза и НАТО, которая ведет к затягиванию боевых действий, говорилось в сообщении. Кроме того, поднималась тема обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.
После этого разговора некоторые руководители стран Евросоюза раскритиковали Стубба и Стёре. В частности, с критикой выступили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что этот разговор был согласован с украинской стороной.