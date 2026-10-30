Путин присвоил космонавту Олегу Платонову звание Героя России

Платонов родился 27 июня 1986 г. в Челябинске. В 2008 г. окончил Краснодарское ВВАУЛ им. Героя Советского Союза Серова с присвоением квалификации «инженер» по специальности «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», в 2016 г. – Дальневосточный федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».