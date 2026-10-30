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Путин присвоил космонавту Олегу Платонову звание Героя России

Ксения Наумчик
Bill Ingalls / NASA
Bill Ingalls / NASA

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Олегу Платонову. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции (МКС). Платонов работает космонавтом-испытателем отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Московской области.

Тем же указом глава государства присвоил Платонову почетное звание «Летчик-космонавт РФ».

Платонов родился 27 июня 1986 г. в Челябинске. В 2008 г. окончил Краснодарское ВВАУЛ им. Героя Советского Союза Серова с присвоением квалификации «инженер» по специальности «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», в 2016 г. – Дальневосточный федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2008 по 2014 г. Платонов служил летчиком, затем старшим летчиком авиационного звена авиационной эскадрильи в/ч 56147, 23485, аэродром Центральная Угловая в городе Артем Приморского края. С 2014 г. до ноября 2018 г. служил командиром авиационного звена авиационной эскадрильи в/ч 77994 в городе Артем Приморского края.

Платонов является космонавтом-испытателем 3-го класса и военным летчиком-истребителем 1-го класса. Получил медали «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» III, II степени. Ему также присвоена награда «Ветеран боевых действий».

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