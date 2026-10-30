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ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в кнессет

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля завершила подсчет всех голосов на выборах в кнессет 26-го созыва. Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получила 27 мандатов, сохранив первое место. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные избиркома.

Второе место заняла центристская партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом, получившая 21 мандат. За ней следует объединение «Бе-Яхад» бывшего премьер-министра Нафтали Беннета с 12 местами. «Объединенный список» получил 11 мандатов, а партия РААМ – восемь.

По итогам подсчета блок сторонников Нетаньяху располагает 53 местами в 120-местном парламенте, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Ни одна из сторон не получила большинства в 61 мандат, необходимого для формирования правительства.

Явка на выборах составила 77,9%, всего проголосовали 5 716 665 человек. После проверки возможных ошибок официальные результаты представят президенту Израиля Ицхаку Герцогу 4 ноября. Приведение нового состава кнессета к присяге запланировано на 10 ноября.

29 октября предварительные данные ЦИК указывали на лидерство «Ликуда» после обработки 97,3% голосов. Распределение мест между политическими блоками с тех пор не изменилось.

Выборы прошли в Израиле 27 октября. Они стали первыми после нападения палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 г. Главным соперником Нетаньяху выступил бывший начальник Генштаба Израиля Гади Айзенкот.

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