ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в кнессет

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля завершила подсчет всех голосов на выборах в кнессет 26-го созыва. Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получила 27 мандатов, сохранив первое место. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные избиркома.