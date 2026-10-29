Партия Нетаньяху лидирует после обработки почти всех бюллетеней
Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» сохраняет первое место на парламентских выборах после подсчета 97,3% голосов. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Согласно обновленным результатам, «Ликуд» получает 27 мест в 120-местном кнессете. На втором месте находится центристская партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом, которая претендует на 21 мандат. Третье место занимает объединение «Бе-Яхад» бывшего премьер-министра Нафтали Беннета с 12 мандатами. После подсчета очередной части голосов «Ликуд» получил дополнительное место за счет ультраортодоксальной партии ШАС, представительство которой сократилось до шести депутатов.
При этом распределение сил между политическими блоками не изменилось. Союзники Нетаньяху получают 53 места в парламенте, оппозиционный блок Айзенкота – 48, а арабские партии – 19. Ни одна из сторон пока не располагает большинством в 61 мандат, необходимым для формирования правительства.
Парламентские выборы прошли в Израиле 27 октября. Они стали первыми после нападения палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 г. Главным соперником Нетаньяху выступил бывший начальник Генштаба Израиля Гади Айзенкот.
28 октября предварительные данные ЦИК указывали на лидерство «Ликуда» после обработки 72,4% голосов. К тому моменту ни один из политических блоков не получал достаточного числа мест для самостоятельного формирования правительства.
По данным, опубликованным 29 октября, явка на выборах составила около 77%, достигнув максимального уровня за последние 25 лет. Проходной барьер для партий составляет 3,25%.