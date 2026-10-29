Партия Нетаньяху лидирует после обработки почти всех бюллетеней

При этом распределение сил между политическими блоками не изменилось. Союзники Нетаньяху получают 53 места в парламенте, оппозиционный блок Айзенкота – 48, а арабские партии – 19. Ни одна из сторон пока не располагает большинством в 61 мандат, необходимым для формирования правительства.