Победившая в Сербии партия направит делегации в РФ и США по нефти и газу

«В течение 30 дней будут обеспечены стабильность обменного курса динара, своевременная выплата заработных плат и пенсий, а также энергоснабжение, включая поставки нефти и газа и функционирование компании «Электроэнергетика Сербии». С этой целью наши делегации проведут переговоры в Вашингтоне (по вопросу истечения срока действия решения OFAC о временной приостановке санкций в отношении NIS) и в Москве (по вопросам газовых договоренностей) для заключения долгосрочных соглашений», – сказал он.