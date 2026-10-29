Победившая в Сербии партия направит делегации в РФ и США по нефти и газу
Победившее на парламентских выборах в Сербии объединение «Студенческий список» после формирования нового правительства направит делегации в Москву и Вашингтон для обсуждения поставок энергоносителей и американских санкций в отношении компании NIS. Об этом в интервью журналу NIN заявил кандидат от объединения Радомир Саичич.
«В течение 30 дней будут обеспечены стабильность обменного курса динара, своевременная выплата заработных плат и пенсий, а также энергоснабжение, включая поставки нефти и газа и функционирование компании «Электроэнергетика Сербии». С этой целью наши делегации проведут переговоры в Вашингтоне (по вопросу истечения срока действия решения OFAC о временной приостановке санкций в отношении NIS) и в Москве (по вопросам газовых договоренностей) для заключения долгосрочных соглашений», – сказал он.
Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию истекает 31 декабря 2026 г. 30 сентября генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович сообщил, что истекавший в тот день договор с «Газпромом» был продлен до конца 2026 г. на прежних льготных условиях.
24 октября NIS направила в минфин США новое обращение о выдаче специальной лицензии, которая позволит ей продолжать операционную деятельность после 30 октября 2026 г. Компания указала на свою роль в бесперебойном снабжении внутреннего рынка и отметила, что стабильная работа НПЗ в Панчево критически важна для энергетической устойчивости Сербии.
26 октября представитель «Студенческого списка» Йово Бакич заявил, что новая власть не собирается вводить санкции против России. По его словам, ни Сербия, ни Евросоюз не могут нанести экономического ущерба России, однако для Белграда такой шаг имел бы негативное символическое значение, поэтому «никаких изменений не будет».