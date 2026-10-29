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Главная / Политика /

Reuters: Германия планирует использовать РЭБ в Литве для слежки за Россией

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Немецкая бригада в Литве будет выявлять военную активность в Калининградской области и Белоруссии с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом Reuters сообщил вице-адмирал Томас Даум, отвечающий за кибербезопасность бундесвера.

«Если что-то произойдет, эти подразделения это обнаружат», – заявил он.

Бригаду планируют полностью развернуть в 2027 г. Она также будет собирать данные о российских и белорусских радарах и других источниках радиоизлучения. Информацию внесут в базы данных, которыми пользуются немецкие и союзные войска, чтобы своевременно выявлять новые системы.

6 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия делает из России искусственного врага, чтобы оправдать милитаризацию страны.

5 октября Bloomberg писал, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянс.

В августе Politico сообщал о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. Искусственный интеллект предполагается использовать в том числе для пилотирования и поиска целей, при этом окончательное решение об ударе должен принимать оператор.

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