НАТО планирует внедрить беспилотники с ИИ

При этом полностью автономное применение беспилотников не планируется. Искусственный интеллект сможет брать на себя часть задач по пилотированию и поиску целей, однако окончательное решение о нанесении удара должен принимать оператор. Как пояснил майор армии США Бен Шифф, автоматизация необходима в том числе потому, что для одновременного использования большого количества дронов невозможно подготовить сопоставимое число пилотов.