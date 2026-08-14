НАТО планирует внедрить беспилотники с ИИ
НАТО планирует внедрять беспилотники с использованием ИИ для укрепления восточного фланга альянса, пишет Politico.
Беспилотники станут частью инициативы Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), в рамках которой НАТО создает единую цифровую систему наблюдения вдоль границ с Россией и Белоруссией – от севера Финляндии до Черного моря. Предполагается, что в нее войдут тысячи дронов, датчиков и спутников, связанных между собой при помощи технологий ИИ.
При этом полностью автономное применение беспилотников не планируется. Искусственный интеллект сможет брать на себя часть задач по пилотированию и поиску целей, однако окончательное решение о нанесении удара должен принимать оператор. Как пояснил майор армии США Бен Шифф, автоматизация необходима в том числе потому, что для одновременного использования большого количества дронов невозможно подготовить сопоставимое число пилотов.
Для обмена информацией между силами стран НАТО разрабатывается инфраструктура EFDI Data Backbone. Она должна объединить различные системы управления государств альянса и обеспечить передачу данных в реальном времени от расположенных у границы датчиков операторам, системам вооружений и командным центрам.
В НАТО рассчитывают таким образом перейти от традиционной «цепочки поражения», при которой информация последовательно передается от передовой командованию и обратно, к единой «сети поражения». При этом беспилотники и системы на основе ИИ рассматриваются как первая линия обороны, тогда как основу военного потенциала альянса продолжат составлять традиционные вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию.
29 июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ИИ в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации. 23 июня он отмечал, что российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения. При этом он говорил, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.