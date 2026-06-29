Белоусов: ИИ в российских дронах применяется для распознавания целей и навигации

По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов рассказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО. «Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года», – пояснил министр.