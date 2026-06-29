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Белоусов: ИИ в российских дронах применяется для распознавания целей и навигации

Ведомости

Искусственный интеллект в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с военными корреспондентами.

«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов рассказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО. «Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года», – пояснил министр.

23 июня Белоусов уже отмечал, что российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения. При этом он говорил, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.

18 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что ведущие российские IT-компании делятся с партнерами из стран АСЕАН передовыми технологическими разработками, в том числе в сфере ИИ. По его словам, они также передают знания в сферах защиты данных, умного города и т. д.

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