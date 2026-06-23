Белоусов: армия России активно внедряет ИИ

При этом, обращаясь к офицерам-выпускникам, Белоусов подчеркнул, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.



«Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек, именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков», – отметил Белоусов.