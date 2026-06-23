Белоусов: армия России активно внедряет ИИ
Российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
«Сегодня в Вооруженных силах идет активное внедрение элементов искусственного интеллекта, робототехнических комплексов и интегрированных систем управления», – приводит слова министра «РИА Новости».
При этом, обращаясь к офицерам-выпускникам, Белоусов подчеркнул, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.
«Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек, именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков», – отметил Белоусов.
23 июня на встрече с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО открыто готовятся к войне с Россией, увеличивая расходы на армию и вооружения.
1 мая стало известно, что ряд ведущих американских разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. Договоренности достигнуты с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services. В минобороны США заявили, что соглашения направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ».