Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LPSB60,9+0,41%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%RGBITR782,5+0,23%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пентагон вместе с OpenAI и SpaceX будет создавать «армию, ориентированную на ИИ»

Ведомости

Ряд ведущих американских разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

По данным издания, договоренности достигнуты с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services. В минобороны США заявили, что соглашения направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ».

«Эти соглашения ускоряют трансформацию в сторону создания вооруженных сил США как AI-first и усилят способность военных сохранять превосходство в принятии решений», – говорится в заявлении Пентагона.

Проекты предполагают развитие решений в области разведки, беспилотных систем и обработки данных. Компании будут интегрированы в защищенные сетевые среды Пентагона для повышения ситуационной осведомленности и поддержки принятия решений в боевых условиях.

Ведомство планирует направить на подобные программы десятки миллиардов долларов. При этом инициатива уже вызвала дискуссии из-за рисков для кибербезопасности, роста государственных расходов и возможного использования технологий для внутреннего наблюдения.

Отдельные компании выражают обеспокоенность условиями сотрудничества. Так, Anthropic ранее вступила в спор с Пентагоном по поводу ограничений на использование ее технологий, после чего была признана риском для цепочек поставок и исключена из проектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её