Пентагон вместе с OpenAI и SpaceX будет создавать «армию, ориентированную на ИИ»
Ряд ведущих американских разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление оборонного ведомства.
По данным издания, договоренности достигнуты с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services. В минобороны США заявили, что соглашения направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ».
«Эти соглашения ускоряют трансформацию в сторону создания вооруженных сил США как AI-first и усилят способность военных сохранять превосходство в принятии решений», – говорится в заявлении Пентагона.
Проекты предполагают развитие решений в области разведки, беспилотных систем и обработки данных. Компании будут интегрированы в защищенные сетевые среды Пентагона для повышения ситуационной осведомленности и поддержки принятия решений в боевых условиях.
Ведомство планирует направить на подобные программы десятки миллиардов долларов. При этом инициатива уже вызвала дискуссии из-за рисков для кибербезопасности, роста государственных расходов и возможного использования технологий для внутреннего наблюдения.
Отдельные компании выражают обеспокоенность условиями сотрудничества. Так, Anthropic ранее вступила в спор с Пентагоном по поводу ограничений на использование ее технологий, после чего была признана риском для цепочек поставок и исключена из проектов.