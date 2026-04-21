Пентагон раскрыл детали оборонного бюджета США на $1,5 трлн
Пентагон опубликовал подробности оборонного бюджета США на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, предложенного администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
По данным агентства, бюджет включает основной запрос на $1,15 трлн и дополнительный пакет на $350 млрд. В Пентагоне также выделили новую категорию «президентские приоритеты», куда вошли программы противоракетной обороны, развитие беспилотников, искусственного интеллекта и оборонной инфраструктуры.
Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений. В частности, более $65 млрд предусмотрено на строительство 18 боевых и 16 вспомогательных кораблей в рамках инициативы «Золотой флот». Также увеличиваются закупки истребителей F-35 до 85 единиц в год, а на авиацию и разработки выделено $102 млрд.
Особое внимание уделяется беспилотным технологиям: на дроны и связанные системы планируется направить $53,6 млрд, еще $21 млрд – на боеприпасы и средства противодействия дронам. Финансирование профильной программы может вырасти с $225 млн до $54 млрд.
В документе также предлагается повышение зарплат военнослужащим: младшие военные получат прибавку в 7%, их непосредственные начальники – 6%, а высшие офицеры – 5%. Кроме того, планируется увеличить численность вооруженных сил на 44 000 человек в 2027 г. после роста более чем на 20 000 в 2026 г.
При этом расходы, связанные с конфликтом с Ираном, в бюджет не включены – для их покрытия может потребоваться отдельный дополнительный запрос.