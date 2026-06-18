Путин: российские IT-компании делятся с АСЕАН разработками в сфере ИИ
Ведущие российские IT-компании делятся с партнерами из стран АСЕАН передовыми технологическими разработками, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН в Казани.
«Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее», – сказал Путин.
17 июня генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сфере энергетики. Он также выделил еще три направления для развития отношений.
«Мы стремимся к развитию взаимоотношений с российским бизнесом для создания различного рода средств поставок СПГ, создания сетей, энергоносителей и модернизации существующих сетей», – сказал Као Ким Хорн. По его словам, потребности АСЕАН в энергетике растут. Помимо этого, ассоциация заинтересована в сотрудничестве в сферах продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.