Генсек АСЕАН назвал четыре сферы сотрудничества с Россией

Генсек АСЕАН назвал четыре сферы сотрудничества с РоссиейПо его словам, потребности ассоциации в энергетике растут
Страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сфере энергетики, заявил генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн на открытии делового форума в Казани. Он также выделил еще три направления для развития отношений.
«Мы стремимся к развитию взаимоотношений с российским бизнесом для создания различного рода средств поставок СПГ, создания сетей, энергоносителей и модернизации существующих сетей», – сказал Као Ким Хорн. По его словам, потребности АСЕАН в энергетике растут. Помимо этого, ассоциация заинтересована в сотрудничестве в сферах продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Деловой форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Мероприятие принимает ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии также выступили премьер Малайзии Анвар Ибрагим, глава Минэкономразвития Максим Решетников и премьер Татарстана Алексей Песошин.
Саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани 17–19 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет на полях саммита ряд двусторонних встреч. АСЕАН создана в 1967 г., в нее входят 11 стран. Предыдущий саммит Россия – АСЕАН в очном формате прошел в 2018 г. в Сингапуре. В 2021 г. встреча прошла в формате видеоконференции из-за пандемии.