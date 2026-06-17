Генсек АСЕАН назвал четыре сферы сотрудничества с Россией

«Мы стремимся к развитию взаимоотношений с российским бизнесом для создания различного рода средств поставок СПГ, создания сетей, энергоносителей и модернизации существующих сетей», – сказал Као Ким Хорн. По его словам, потребности АСЕАН в энергетике растут. Помимо этого, ассоциация заинтересована в сотрудничестве в сферах продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.