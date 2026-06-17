В Казани стартовал деловой форум «Россия – АСЕАН»
В Казани начал работу деловой форум «Россия – АСЕАН», посвященный 35-летию отношений между странами, передает корреспондент «Ведомостей». В нем участвуют представители деловых кругов и государственные деятели РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие проходит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, где усилены меры безопасности.
На открытии форума, как ожидается, выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генсекретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер Татарстана Алексей Песошин и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Главная тема форума – «Россия – АСЕАН: партнерство без границ». Участники обсудят международную торговлю, традиционные ценности, партнерство АСЕАН и ЕАЭС, а также развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект.
Юбилейный саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани с 17 по 19 июня. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита и проведет ряд двусторонних встреч, сообщал его помощник Юрий Ушаков. Основные заседания саммита состоятся 18 июня в МВЦ «Казань экспо». О проведении саммита в Казани было объявлено в апреле 2026 г. на фоне осложнившейся ситуации с поставками энергоресурсов в страны АСЕАН из-за перекрытия Ормузского пролива.
АСЕАН создана в 1967 г., в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Предыдущие саммиты «Россия – АСЕАН» проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. – во Вьетнаме, в 2016 г. – в Сочи и в 2018 г. – в Сингапуре. В 2021 г. встреча прошла в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.