В Казани стартовал деловой форум «Россия – АСЕАН»

АСЕАН создана в 1967 г., в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Предыдущие саммиты «Россия – АСЕАН» проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. – во Вьетнаме, в 2016 г. – в Сочи и в 2018 г. – в Сингапуре. В 2021 г. встреча прошла в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.