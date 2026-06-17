Как и кого Казань принимает на крупном саммите Россия – АСЕАН

Предыдущие очные саммиты Россия – АСЕАН проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. во Вьетнаме, в 2016 г. в Сочи и в 2018 г. в Сингапуре. В 2021 г. такая встреча из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции, что сделало ее лишь формальной, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. Главная ценность подобных саммитов – это скорее переговоры в двустороннем формате, так как там можно добиться реального продвижения. «Просто так столько лидеров в одну точку за красивой фотографией, конечно, не поедут. И каждую двустороннюю встречу предвосхищает большая работа и пакет документов, которые прорабатываются и затем будут подписаны», – говорит Терских. С разными странами региона у России работа идет по различным трекам – безусловно, часть стран в нынешних условиях заинтересованы наладить нефтегазовое сотрудничество – и это фактически половина стран Юго-Восточной Азии. Но есть и те, с кем Россия традиционно развивает военно-техническое сотрудничество, – в первую очередь это Мьянма, Вьетнам, Лаос, частично Камбоджа, говорит аналитик.