Как и кого Казань принимает на крупном саммите Россия – АСЕАН

Как и кого Казань принимает на крупном саммите Россия – АСЕАНСамой большой неожиданностью стал приезд проамериканского президента Филиппин
Столица Татарстана – Казань начала принимать съезжающихся в нее участников второго за два года политического форума. После саммита БРИКС 2024 г. речь идет о саммите Россия – АСЕАН, приуроченном к 35-летию установления регулярных контактов с этим объединением. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит 11 государств, среди них такие крупные, как Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Мьянма. Масштаб нынешнего мероприятия, если сравнивать в абсолютных значениях, уступает предыдущему – тогда речь шла более чем о 20 000 делегатов, сейчас их число меньше – до 9000. Власти города говорят о том, что сейчас им отчасти легче, ведь уже есть инфраструктурное наследие БРИКС. Подготовка к тому саммиту включала в себя куда более основательную реновацию облика города.
Но благоустройство скверов к встрече гостей из Юго-Восточной Азии тоже имело место. Студентов, как писал портал «Бизнес-онлайн», попросили освободить комнаты общежитий в Деревне Универсиады (еще одно мировое событие, оставившее отпечаток в истории города в 2013 г.) с 1 июня. А сияющие чистотой улицы города за день до начала саммита патрулируют полицейские. С другой стороны, по сравнению с саммитом двухлетней давности исправлены очевидные организационные промахи, по крайней мере процедуры выдачи аккредитации журналистам и сдачи ПЦР-теста прошли в 2026 г. без столпотворения.
Из гостей в Казань первыми прибыли 16 июня генсек АСЕАН камбоджиец Као Кимхорн и спецпредставитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум, сообщили в фонде «Росконгресс». Эта страна единственная из 11 членов АСЕАН, которой из Москвы не отправляли приглашение на высшем уровне из-за сложностей с участием Мьянмы в АСЕАН после военного переворота 2021 г. (что лишь приблизило политически страну к России). Их делегации в аэропорту Казани встретили с почетным караулом и девушками в национальных костюмах.
В то же самое время в местных СМИ начальник УМВД по Казани Ринат Габитов анонсировал и неожиданный приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко – но больше его пока никто не подтвердил. «Ведомости» направили запрос его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.
17 июня состоится деловой форум «Россия – АСЕАН: партнерство без границ» в «новом IT-парке», названном в честь Башира Рамеева, татарского разработчика первых советских ЭВМ (объект открыт в 2022 г.). Там из лидеров стран будет присутствовать, как рассказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, лишь один – премьер Малайзии Анвар Ибрагим. Мероприятие будет посвящено информационным технологиям, искусственному интеллекту, международной торговле, транспортно-логистической связанности, партнерству в рамках ЕАЭС и АСЕАН. Интересно, что первый в истории деловой форум Россия – АСЕАН проходил в Малайзии в конце 2024 г.
А основной политический день предстоит Путину и его гостям 18 июня в «Казань-экспо» (там же в 2024 г. проходил саммит БРИКС), который чрезвычайно удобно соединен с аэропортом. В саммите вместе с президентом России будут участвовать находящийся на престоле дольше всех в мире (с 1967 г.) султан Брунея Хассанал Болкиах, председательствующий в 2026 г. в АСЕАН проамериканский президент Филиппин Фердинанд-младший, премьеры Вьетнама – Ле Минь Хынг, Камбоджи – Хун Манет (подаривший слонят казанскому зоопарку), Малайзии – Анвар Ибрагим, недружественного Сингапура – Лоуренс Вонг, Таиланда – Анутхин Чанвиракун и Шанана Гужмау, премьер Восточного Тимора – страны, присоединившейся к АСЕАН в 2025 г.
От Индонезии на саммите тоже будет не лидер страны, а министр иностранных дел Сугионо, – вероятно, бывающий в России с визитами примерно раз в полгода президент Прабово Субианто позволил себе передышку.
Путин также проведет серию двусторонних встреч на полях саммита. Он встретится с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, Болкиахом, Ибрагимом, премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, Манетом, Ле Минь Хынгом, Гужмау, Чанвиракуном, и Вонгом.
Второе заседание саммита пройдет в закрытом формате рабочего завтрака и будет, как сказал Ушаков, посвящено «тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии» (при этом АСЕАН как раз считается одним из наиболее успешных объединений. – «Ведомости») с участием генсека ШОС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. После окончания саммита Путин и Маркос сделают заявление для прессы.
Россия и страны АСЕАН в итоге планируют принять четыре документа – это Казанская декларация, комплексный план действий на 2026–2030 гг., совместные заявления по энергетике и по культуре.
Предыдущие очные саммиты Россия – АСЕАН проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. во Вьетнаме, в 2016 г. в Сочи и в 2018 г. в Сингапуре. В 2021 г. такая встреча из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции, что сделало ее лишь формальной, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. Главная ценность подобных саммитов – это скорее переговоры в двустороннем формате, так как там можно добиться реального продвижения. «Просто так столько лидеров в одну точку за красивой фотографией, конечно, не поедут. И каждую двустороннюю встречу предвосхищает большая работа и пакет документов, которые прорабатываются и затем будут подписаны», – говорит Терских. С разными странами региона у России работа идет по различным трекам – безусловно, часть стран в нынешних условиях заинтересованы наладить нефтегазовое сотрудничество – и это фактически половина стран Юго-Восточной Азии. Но есть и те, с кем Россия традиционно развивает военно-техническое сотрудничество, – в первую очередь это Мьянма, Вьетнам, Лаос, частично Камбоджа, говорит аналитик.
Что же касается политического курса Сингапура, то он придерживается максимально прагматичной линии, отмечает Терских. Даже несмотря на имеющиеся у него ограничители, называть город-государство исключительно проамериканским нельзя. Сингапур последние десятилетия придерживается довольно взвешенной политики, сотрудничая с Россией там, где ему это выгодно. А вот уровень представительства в Казани Филиппин – это и есть самая большая неожиданность, считает Терских. Маркос в отличие от предыдущего президента Родриго Дутерте придерживается явного проамериканского курса, отчасти в этом копируя своего отца-диктатора.
Москва – Казань