Ушаков: на саммите Россия-АСЕАН подпишут Казанскую декларацию
Четыре итоговых документа планируется принять на саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Казани 17–19 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, все документы уже согласованы сторонами. В их числе – Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 гг., а также совместные заявления по энергетике и культуре.
Как отметил Ушаков, в Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и государств АСЕАН по международной повестке и дальнейшему развитию сотрудничества. Комплексный план действий предусматривает конкретные шаги по расширению взаимодействия в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифровых технологий и науки.
Саммит посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
По словам Ушакова, в Казань прибудут султан Брунея Хассанал Болкиах и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Также ожидается участие премьер-министров Вьетнама Ле Минь Хынга, Камбоджи Хун Манета, Лаоса Сонсая Сипхандона, Малайзии Анвара Ибрагима, Сингапура Лоуренса Вонга, Таиланда Анутхина Чанвиракуна и Восточного Тимора Шананы Гужмау. Также будет присутствовать секретарь ассоциации Као Ким Хорн из Камбоджи. Мьянма будет представлена постоянным секретарем МИД страны, старшим должностным лицом по АСЕАН Хау Кхан Сумом.
Президент России Владимир Путин 17–18 июня примет участие в саммите Россия – АСЕАН в Казани, рассказал Ушаков. Саммит посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН. В этом году в ассоциации председательствуют Филиппины.