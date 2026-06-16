Что Владимир Путин будет делать на саммите «Россия – АСЕАН»

«Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный равноправный конструктивный диалог на самых разных уровнях. Проходит координация позиций по актуальным международным и региональным делам. Конкретные ведомства и структуры успешно взаимодействуют друг с другом, развиваются контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей АСЕАН», – сказал Ушаков. По его словам, Россия наращивает и экономические связи со странами АСЕАН. За последние десять лет совокупный оборот со странами ассоциации вырос на 60% и сейчас составляет около $22 млрд. Для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства. Кроме того, есть деловой совет Россия – АСЕАН, каждый год проходят бизнес-диалоги.