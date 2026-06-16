Что Владимир Путин будет делать на саммите «Россия – АСЕАН»Президент примет участие в двух заседаниях и проведет около десяти двусторонних встреч
- Расписание саммита
- Встречи президента
- Россия и АСЕАН
Владимир Путин 17–18 июня примет участие в саммите «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» в Казани, рассказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. Саммит посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН. В этом году в ассоциации председательствуют Филиппины.
Расписание саммита
В повестке саммита две главные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, обзор проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, а также постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.
В саммите кроме президента России будут участвовать султан Брунея и президент Филиппин, семь глав правительств – премьеры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. От Индонезии на саммите будет министр иностранных дел Сугиано, от Мьянмы – постоянный секретарь МИДа Хау Кхан Сум, а также генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.
Программа саммита начнется 17 июня в 18:00 с торжественного приема от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций. Он состоится в Казанском академическом театре. Путин поприветствует гостей в фойе театра, затем будет небольшая концертная программа, а после состоится торжественный прием.
Основной день саммита – 18 июня. Утром Владимир Путин встретит глав делегаций в Международном выставочном центре «Казань Экспо». После церемонии фотографирования в 10:00 начнется первое заседание саммита. Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита откроют заседание в присутствии представителей СМИ. Выступления других участников пройдут уже в закрытом формате.
В завершение встречи будут приняты четыре документа:
Казанская декларация,
Комплексный план действий на 2026–2030 гг.,
Совместное заявление по энергетике,
Совместное заявление по культуре.
В Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества, сказал Ушаков. По его словам, в документе особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Устава ООН. В Комплексном плане действий будут содержаться шаги по расширению кооперации в разных отраслях – политике, обеспечении безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, сельском хозяйстве, науке, технологиях и др.
Затем состоится второе заседание саммита в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. С учетом этого в завтраке примут участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Будет заслушан доклад об итогах делового форума «Россия – АСЕАН», который представит глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Это заседание будет закрытым для СМИ. После его завершения будет заявление для прессы Владимира Путина и Фердинанда Маркоса. На этом программа саммита закончится.
Встречи президента
Владимир Путин также проведет серию двусторонних встреч на полях саммита. Он встретится с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Восточного Тимора Шананом Гужмао, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Встречи начнутся уже 17 июня.
Ушаков напомнил, что сейчас в России с визитом находится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который попросил о встрече с Путиным. Президент примет Фидана 17 июня ориентировочно в 20:00 в Казани.
Россия и АСЕАН
Отношения с АСЕАН начались еще в 1991 г. при Советском Союзе, напомнил Ушаков. Первый зампредседателя Совмина Юрий Маслюков был приглашен на совещание министров иностранных дел стран АСЕАН в Куала-Лумпуре, после чего отношения страны с организацией стали развиваться. В 1996 г. Россия стала диалоговым партнером ассоциации. В ноябре 2018 г. на саммите в Сингапуре было провозглашено стратегическое партнерство России и АСЕАН.
Сама ассоциация была создана в 1967 г. В нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Это одна из важных многосторонних структур, которые пользуются авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире, добавил Ушаков. Постоянный секретариат организации находится в Джакарте. В 2016 г. саммит «Россия – АСЕАН» проходил в Сочи, затем в 2021 г. был саммит по видеоконференцсвязи.
«Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный равноправный конструктивный диалог на самых разных уровнях. Проходит координация позиций по актуальным международным и региональным делам. Конкретные ведомства и структуры успешно взаимодействуют друг с другом, развиваются контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей АСЕАН», – сказал Ушаков. По его словам, Россия наращивает и экономические связи со странами АСЕАН. За последние десять лет совокупный оборот со странами ассоциации вырос на 60% и сейчас составляет около $22 млрд. Для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства. Кроме того, есть деловой совет Россия – АСЕАН, каждый год проходят бизнес-диалоги.
Очередной деловой форум «Россия – АСЕАН» пройдет 17-18 июня в Казани. Он будет посвящен информационным технологиям, искусственному интеллекту, международной торговле, транспортно-логистической связанности, партнерству в рамках ЕАЭС и АСЕАН. В форуме примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Также предполагается участие бизнесменов из более чем 15 государств – кроме стран АСЕАН будут предприниматели из Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и ОАЭ.