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Что Владимир Путин будет делать на саммите «Россия – АСЕАН»

Президент примет участие в двух заседаниях и проведет около десяти двусторонних встреч
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ
Главное
  • Расписание саммита
  • Встречи президента
  • Россия и АСЕАН

Владимир Путин 17–18 июня примет участие в саммите «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» в Казани, рассказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. Саммит посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН. В этом году в ассоциации председательствуют Филиппины.

Расписание саммита

В повестке саммита две главные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, обзор проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, а также постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.

В саммите кроме президента России будут участвовать султан Брунея и президент Филиппин, семь глав правительств – премьеры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. От Индонезии на саммите будет министр иностранных дел Сугиано, от Мьянмы – постоянный секретарь МИДа Хау Кхан Сум, а также генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.

Программа саммита начнется 17 июня в 18:00 с торжественного приема от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций. Он состоится в Казанском академическом театре. Путин поприветствует гостей в фойе театра, затем будет небольшая концертная программа, а после состоится торжественный прием.

Основной день саммита – 18 июня. Утром Владимир Путин встретит глав делегаций в Международном выставочном центре «Казань Экспо». После церемонии фотографирования в 10:00 начнется первое заседание саммита. Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита откроют заседание в присутствии представителей СМИ. Выступления других участников пройдут уже в закрытом формате.

В завершение встречи будут приняты четыре документа:

  • Казанская декларация,

  • Комплексный план действий на 2026–2030 гг.,

  • Совместное заявление по энергетике,

  • Совместное заявление по культуре.

В Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества, сказал Ушаков. По его словам, в документе особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Устава ООН. В Комплексном плане действий будут содержаться шаги по расширению кооперации в разных отраслях – политике, обеспечении безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, сельском хозяйстве, науке, технологиях и др.

Затем состоится второе заседание саммита в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. С учетом этого в завтраке примут участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Будет заслушан доклад об итогах делового форума «Россия – АСЕАН», который представит глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Это заседание будет закрытым для СМИ. После его завершения будет заявление для прессы Владимира Путина и Фердинанда Маркоса. На этом программа саммита закончится.

Встречи президента

В российскую делегацию войдут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр науки Валерий Фальков, заместители главы администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Деловой России» Алексей Репик.

Владимир Путин также проведет серию двусторонних встреч на полях саммита. Он встретится с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Восточного Тимора Шананом Гужмао, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Встречи начнутся уже 17 июня.

Ушаков напомнил, что сейчас в России с визитом находится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который попросил о встрече с Путиным. Президент примет Фидана 17 июня ориентировочно в 20:00 в Казани.

Россия и АСЕАН

Отношения с АСЕАН начались еще в 1991 г. при Советском Союзе, напомнил Ушаков. Первый зампредседателя Совмина Юрий Маслюков был приглашен на совещание министров иностранных дел стран АСЕАН в Куала-Лумпуре, после чего отношения страны с организацией стали развиваться. В 1996 г. Россия стала диалоговым партнером ассоциации. В ноябре 2018 г. на саммите в Сингапуре было провозглашено стратегическое партнерство России и АСЕАН.

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Сама ассоциация была создана в 1967 г. В нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Это одна из важных многосторонних структур, которые пользуются авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире, добавил Ушаков. Постоянный секретариат организации находится в Джакарте. В 2016 г. саммит «Россия – АСЕАН» проходил в Сочи, затем в 2021 г. был саммит по видеоконференцсвязи.

«Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный равноправный конструктивный диалог на самых разных уровнях. Проходит координация позиций по актуальным международным и региональным делам. Конкретные ведомства и структуры успешно взаимодействуют друг с другом, развиваются контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей АСЕАН», – сказал Ушаков. По его словам, Россия наращивает и экономические связи со странами АСЕАН. За последние десять лет совокупный оборот со странами ассоциации вырос на 60% и сейчас составляет около $22 млрд. Для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства. Кроме того, есть деловой совет Россия – АСЕАН, каждый год проходят бизнес-диалоги.

Очередной деловой форум «Россия – АСЕАН» пройдет 17-18 июня в Казани. Он будет посвящен информационным технологиям, искусственному интеллекту, международной торговле, транспортно-логистической связанности, партнерству в рамках ЕАЭС и АСЕАН. В форуме примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Также предполагается участие бизнесменов из более чем 15 государств – кроме стран АСЕАН будут предприниматели из Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и ОАЭ.

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