Фидан рассчитывает на прием у Путина в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает в ходе визита в Москву быть принятым президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.
На встрече Хакан подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.
«В ходе визита в Москву планируется, что он [Фидан] встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным», – процитировало агентство собеседника.
Хакан планирует посетить Москву с визитом 16-17 июня по приглашению главы российского МИДа Сергея Лаврова.
19 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский допустил встречу с Путиным в США или на Ближнем Востоке. 5 июня Зеленский обнародовал открытое письмо с инициативой о прямых переговорах между Москвой и Киевом и личной встрече с Путиным. Глава российского государства в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским.
Российско-украинские переговоры были возобновлены в Стамбуле весной 2025 г. Состоялись три раунда встреч – 16 мая, 2 июня и 23 июля. На переговорах стороны достигли договоренностей о нескольких масштабных обменах пленными и о возвращении тел погибших. Москва и Киев также обменялись меморандумами с позициями насчет дипломатического урегулирования конфликта. В 2026 г. к переговорам присоединились США. Трехсторонние встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая из них прошла в Абу-Даби в январе, вторая – в феврале. Последующие контакты состоялись в Женеве.