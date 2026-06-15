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Фидан рассчитывает на прием у Путина в Москве

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает в ходе визита в Москву быть принятым президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

На встрече Хакан подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.

«В ходе визита в Москву планируется, что он [Фидан] встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным», – процитировало агентство собеседника.

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Политика / Международные отношения

Хакан планирует посетить Москву с визитом 16-17 июня по приглашению главы российского МИДа Сергея Лаврова.

19 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский допустил встречу с Путиным в США или на Ближнем Востоке. 5 июня Зеленский обнародовал открытое письмо с инициативой о прямых переговорах между Москвой и Киевом и личной встрече с Путиным. Глава российского государства в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским.

Российско-украинские переговоры были возобновлены в Стамбуле весной 2025 г. Состоялись три раунда встреч – 16 мая, 2 июня и 23 июля. На переговорах стороны достигли договоренностей о нескольких масштабных обменах пленными и о возвращении тел погибших. Москва и Киев также обменялись меморандумами с позициями насчет дипломатического урегулирования конфликта. В 2026 г. к переговорам присоединились США. Трехсторонние встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая из них прошла в Абу-Даби в январе, вторая – в феврале. Последующие контакты состоялись в Женеве.

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