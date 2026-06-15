Фидан рассчитывает на прием у Путина в Москве

19 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский допустил встречу с Путиным в США или на Ближнем Востоке. 5 июня Зеленский обнародовал открытое письмо с инициативой о прямых переговорах между Москвой и Киевом и личной встрече с Путиным. Глава российского государства в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским.