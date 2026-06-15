МИД РФ: Украина и США поругались в ООН в феврале

14 июня украинское издание «Страна» сообщило, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам советника украинского лидера Дмитрия Литвина, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги. 5 июня Зеленский обнародовал открытое письмо с инициативой о старте прямых переговоров между Москвой и Киевом и личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским. Он также указал на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.