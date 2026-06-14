Трамп и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине

5 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Путиным. Путин в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским. Он также указал на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.