Трамп и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам советника украинского главы государства Дмитрия Литвина, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги, передает «Страна».
Беседа длилась полчаса и была «содержательной», сообщил он.
В середине марта Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием Зеленского идти на заключение мирной сделки. Трамп утверждал, что российский президент Владимир Путин к такому соглашению готов.
5 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Путиным. Путин в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским. Он также указал на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.