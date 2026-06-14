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Трамп и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине

Ведомости

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам советника украинского главы государства Дмитрия Литвина, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги, передает «Страна».

Беседа длилась полчаса и была «содержательной», сообщил он.

В середине марта Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием Зеленского идти на заключение мирной сделки. Трамп утверждал, что российский президент Владимир Путин к такому соглашению готов.

5 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Путиным. Путин в тот же день заявил, что в настоящее время не видит смысла во встрече с Зеленским. Он также указал на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

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