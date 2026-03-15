Политика

Трамп призвал Зеленского к миру, сославшись на готовность Путина к сделке

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского идти на заключение мирной сделки. В интервью телеканалу NBC News глава Белого дома подчеркнул, что, по его информации, российский президент Владимир Путин к такому соглашению готов.

Американский лидер призвал Зеленского проявить уступчивость, прямо заявив: «Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку». При этом Трамп отметил, что достижение договоренностей с Киевом дается ему значительно труднее, чем диалог с Москвой, указав на сложности в коммуникации с украинской стороной.

В марте Трамп призвал Зеленского взять на себя ответственность за заключение перемирия. Глава Белого дома заявил Politico, что президент России Владимир Путин готов пойти на сделку, но Зеленский препятствует завершению конфликта.

В январе на вопрос Reuters о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп так же ответил: «Зеленский». Агентство отмечало, что комментарии Трампа демонстрируют его разочарование украинским лидером.

