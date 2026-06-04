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Главная / Политика /

Зеленский предложил провести прямые переговоры

В Кремле посоветовали приехать для этого в Москву
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта. Открытое письмо опубликовано на сайте президента Украины.

В письме Зеленский заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. По его мнению, контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить Соединенные Штаты. Украинский лидер также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности.

Зеленский предложил определить конкретную дату личной встречи и отметил, что переговоры могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, впоследствии к двустороннему формату могли бы присоединиться США и европейские государства в качестве возможных гарантов будущих договоренностей.

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Политика / Международные отношения

В завершение обращения президент Украины предупредил, что в случае отказа от переговорного пути Киев продолжит боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленскому и Путину будет об этом доложено позже, после переговоров президентов России и Узбекистана. Представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

4 июня Путин заявил, что мирное решение по Украине могло бы лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Киев об этом знает, но не готов их принять. По словам президента, правящие круги Киева не заинтересованы в мире, потому что тогда они «вряд ли будут иметь перспективы для удержания этой власти».

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