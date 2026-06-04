Зеленский предложил провести прямые переговоры

4 июня Путин заявил, что мирное решение по Украине могло бы лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Киев об этом знает, но не готов их принять. По словам президента, правящие круги Киева не заинтересованы в мире, потому что тогда они «вряд ли будут иметь перспективы для удержания этой власти».